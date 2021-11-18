«Первый юбилей»: Собчак в блузке-корсете и струящейся юбке появилась с Виторганом на вечеринке сына

Ксения Собчак уже два года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Они часто вместе выходят в свет. Поклонники отмечают, что блондинка похорошела рядом с избранником. Примечательно, что в недавнем интервью Ксения призналась, что даже не против подарить ему ребенка.
У нее уже есть сын Платон от брака с Максимом Виторганом. Бывшие супруги видятся редко, но 18 ноября они устроили вечеринку для наследника.
Платону исполнилось пять лет, поэтому Собчак решила организовать праздник в пиратском стиле. Были приглашены аниматоры в костюмах пиратов, а также дети могли погладить и сфотографироваться с попугаями.
Телеведущая облачилась в черную блузку-корсет и струящуюся юбку в цветочек. Она вела под руку именинника вместе с Виторганом. Мальчик выглядел счастливым.
Кульминацией праздника стал большой многоярусный торт. На глазах друзей Платон задул свечи. Собчак с улыбкой наблюдала за ним. Потом он смог потанцевать с папой.
«Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви. Тебя я затискаю и без „Инстаграмма“ — спасибо за суперпраздник, который вы подарили детям и взрослым!!! А вот другим родителям скажу, чему меня научили за эти пять лет мой сын и умные книжки.
Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: „Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим“. Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам», — поделилась звезда.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.