«Что за наглость»: Викторию Толстоганову раскритиковали за участие в постельных сценах

Викторию Толстоганову осудили за участие в постельных сценах. Актриса подверглась критике за свой зрелый возраст, который, по мнению многих поклонников, не соответствует участию в откровенных сценах.

«А ты знаешь, что я в «Закулиске» прочла? Что 49-летняя Толстоганова это, конечно, не… не буду называть фамилии актрисы. Прочла пять минут назад! Думаю, удалю канал. Не буду вообще его читать никогда. «Секс с 49-летней Толстогановой не стоило снимать!» Ну, что за наглость!?» — возмутилась Виктория в шоу «Вечерний Ургант» на Первом.

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Актриса играет в сериале «Чиновница». В первом же эпизоде Виктория Толстоганова и Максим Виторган участвуют в интимной сцене. Ходили слухи, что сцену пришлось переснимать, поскольку она была снята в один из первых съемочных дней и актеры не успели сработаться. Но это оказались только слухи.

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