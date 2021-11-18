«Теперь вы видели все»: Саша Черно продемонстрировала свои ягодицы аудитории

Саша Черно продемонстрировала свои ягодицы аудитории. Экс-участница «Дома-2» активно худеет и делится успехами со своими подписчиками. На этот раз девушка запечатлела свои формы в бикини.

«Представляю вашему вниманию — моя Ж. Теперь вы видели все», — опубликовала снимок Черно в stories в своем Instagram.

Иосиф Оганесян раскритиковал жену. В своем микроблоге он написал, что не приемлет такого поведения от замужней девушки. Черно не стала молчать и отреагировала на критику супруга.

«Так жить реально в кайф, а он начал зачем-то вести себя так? Делаю вывод, что ему нравилось просто меня бесить, а не такое поведение. Это неуважение», — возмутилась звезда телестройки.

Черно и Оганесян познакомились на «Доме-2». Пара в отношениях более четырех лет и воспитывает маленького сына. Сейчас девушка восстанавливается после операции по шунтированию желудка.

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