«Ни разу не ошибся»: Дмитрий Шепелев рассекретил лайфхак покупки одежды для детей без примерки

Среди последних Stories личного микроблога ведущего семейного шоу «Ты как я» Дмитрия Шепелева появилась запись, в которой знаменитость оказался в магазине детских вещей. Примечательно, что Шепелев поделился лайфхаком для родителей малышей.

Напомним, что вместе с избранницей Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев воспитывает сына Тихона. Малыш подрос. А это значит, что родителям нужна новая одежда для мальчика.

Дмитрий и Екатерина поспешили в магазин детской одежды. Вот только Тихона знаменитости с собой не взяли. Шепелев был уверен, что сможет на глаз определить нужный размер для младшего сына.

«А как еще папа может выбрать пуховик, если точно не знает рост? Правильно, только на ощупь и по памяти. Я, кстати, всегда так покупал и ни разу не ошибся», — отметил Шепелев.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев назвал свой главный промах в воспитании младшего сына Тихона. Телеведущий с трудом вставал по ночам на плач малыша.

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