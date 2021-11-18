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«Ни разу не ошибся»: Дмитрий Шепелев рассекретил лайфхак покупки одежды для детей без примерки

Телеведущий выбирает аутфит для сыновей без присутствия мальчиков.

«Ни разу не ошибся»: Дмитрий Шепелев рассекретил лайфхак покупки одежды для детей без примерки
Дмитрий Шепелев. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev

Среди последних Stories личного микроблога ведущего семейного шоу «Ты как я» Дмитрия Шепелева появилась запись, в которой знаменитость оказался в магазине детских вещей. Примечательно, что Шепелев поделился лайфхаком для родителей малышей.

Напомним, что вместе с избранницей Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев воспитывает сына Тихона. Малыш подрос. А это значит, что родителям нужна новая одежда для мальчика.

Дмитрий и Екатерина поспешили в магазин детской одежды. Вот только Тихона знаменитости с собой не взяли. Шепелев был уверен, что сможет на глаз определить нужный размер для младшего сына.

Дмитрий Шепелев. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев выбирает одежду для младшего сына. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev

«А как еще папа может выбрать пуховик, если точно не знает рост? Правильно, только на ощупь и по памяти. Я, кстати, всегда так покупал и ни разу не ошибся», — отметил Шепелев.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев назвал свой главный промах в воспитании младшего сына Тихона. Телеведущий с трудом вставал по ночам на плач малыша.

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