«Миша безумно капризный»: Александра Гозиас пожаловалась на поведение сына

Александра Гозиас пожаловалась на поведение сына. По ее словам, мальчик стал очень капризным. Причем это происходит именно при ней. При нянях Миша ведет себя хорошо, но стоит звездной маме показаться, как ребенок начинает капризничать. Гозиас откровенно поделилась, что не знает, как вести себя в такой ситуации.

«Миша безумно капризный. Он, когда меня нет, идеальный ребенок. Только он видит свою мамку и… А-А-А», — пожаловалась Гозиас в stories своего Instagram.

30-летняя звезда реалити-шоу — мама двоих детей. Она воспитывает 8-летнюю Соню от первого брака и годовалого Мишу от нынешнего избранника. Александра не показывает отца своего младшего ребенка, объясняя тем, что ее избранник — непубличный человек.

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