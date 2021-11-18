«Много чего не устраивает»: Юлия Савичева в ярко-красном платье заговорила о своей внешности

Исполнительница Юлия Савичева разместила на личной странице в Instagram историю о принятии себя. Оказалось, знаменитость против пластики тела и лица с целью изменить свою внешность.

Савичева опубликовала свежий снимок в красном платье на тонких бретелях. С помощью такого наряда знаменитость подчеркнула свою стройность. Поклонники восхитились внешним видом певицы. А Юлия рассказала правду о личном восприятии своих тела и лица.

«Многие, наверное, думают, что когда я смотрю на себя в зеркало, мне все нравится. На самом деле меня, как и большинство девушек, много чего не устраивает, но я над этим работаю», – заявила Савичева.

Юлия с возрастом поняла, как без вреда для здоровья совершенствовать свое тело. При этом знаменитость не одобряет неоправданные бьюти-операции:

«Нужно принимать себя таким, какой ты есть. А даже если что-то не устраивает в своем отражении, нужно работать над собой. Но ни в коем случае не прибегать к хирургическому вмешательству. Я против таких мер. Только спорт и здоровый образ жизни».

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