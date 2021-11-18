«Твое время ушло»: Дана Борисова и Шура схлестнулись обвинениями в Instagram

18 ноября телеведущая Дана Борисова рассказала своим подписчикам в Instagram, что накануне участвовала в записи передачи «Прямой эфир» и сделала множество фото с другими звездами, но снимки ей подпортил певец Шура.

Дана пожаловалась, что 46-летний артист явился на программу в нетрезвом виде и вел себя странно.

«Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку, это напоминает мне, как сама являлась в свое время таким же образом, — пишет Борисова о Шуре. — Прямо в студии требовал коньячку, после съемки рванул в туалет на пятнадцать минут, вот он секрет его очередного успешного похудения. Употреблять или нет — это личное дело каждого. Но вот приходить в кадр и всю программу лить крокодильи слезы, считаю, перебор».

При этом 45-летняя звезда «Армейского магазина» не постеснялась отметить в своем посте самого Александра Медведева, за что получила мгновенную «ответочку». Шура оставил ведущей несколько нелестных комментариев.

«Борисова, ну держись! Не хотел до твоего уровня унижаться, но сегодня вся пресса о тебе вспомнит! Хотела хайпануть на мне — хайпанешь. Я тебе обещаю, — разразился высказываниями певец. — Ты в своей жизни чего добилась, кроме того как только ходишь по ток-шоу и копаешься в чужом белье? Ты другого ничего не можешь, твое время ушло — вот ты и злишься, никак не уймешься».

Дана ответила на эти комментарии смеющимися смайликами. Похоже, зрителей ждет новая «дуэль» Борисовой. Ранее она фехтовала высказываниями с Анастасией Волочковой и Стасом Пьехой. И все на тему зависимости.

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