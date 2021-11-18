«Грядет новая жизнь»: беременная Нюша засняла, как дочка обнимает ее внушительный живот

Нюша прославилась в юном возрасте. Она исполняла хит «Вою на луну». Примечательно, что ее папа бывший участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин. Он долго продюсировал дочку.

Потом певица вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. В одном из интервью она призналась, что семья у нее всегда стояла на первом месте. А в этом году артистка объявила о второй беременности.

Примечательно, что Нюша уже рассекретила, что у нее будет сын. Осенью она прекратила выступления и отправилась в путешествия. Но уже несколько недель артистка находится в Дубае с семьей. К ней приехала даже мама.

Несмотря на то, что она находится на последних сроках беременности, звезда часто выходит в свет. А теперь певица поделилась нежными кадрами, на которых Симба обнимает ее большой живот и целует.

«Грядет новая жизнь. Угадайте, на какой я неделе?» — написала она.

Поклонники были восхищены трогательными фото. Многие посчитали, что Нюша станет мамой во второй раз уже на днях. «Совсем скоро стрельчик появится», «Какая нежная Симба», «Идеальный ракурс», «Какой живот! Скоро будет новый член семьи в доме», «Какая вы счастливая», «Это максимально мило», «Очень мило! Симба счастливая», «Живот у вас внушительный», — стали писать пользователи Сети.

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