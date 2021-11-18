СМИ: футболист «Спартака» Роман Зобнин сам попросил снизить ему зарплату

Похоже, система где-то сломалась… Российский футболист сам попросил свой клуб снизить ему зарплату.

Речь идет о 27-летнем полузащитнике московского «Спартака» Романе Зобнине. Спортсмен якобы обратился к руководству «красно-белых», посчитав, что размер его оклада завышен.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил в своем Telegram-канале, что ранее футболист зарабатывал в столичном клубе более 3 миллионов евро за сезон, а после его просьбы сумму уменьшили до 2 миллионов.

Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс», отмечая, что пресс-служба клуба отказалась комментировать детали контрактов с игроками.

Добавим, что в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022 России против Хорватии Зобнин получил повреждение и теперь пропустит игры в течение трех недель.

Неужели, после критики игры российской сборной у наших футболистов проснулась совесть?

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