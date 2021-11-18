«Битву я безнадежно проигрываю»: Шепелев назвал свой главный недочет в воспитании младшего сына

Как отметил телеведущий, он честно старался вставать по ночам.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram признался, что изначально они с женой дизайнером Екатериной Тулуповой договаривались по очереди вставать по ночам к маленькому сыну Тихону, когда тот просыпался.

Однако из этого ничего не получилось. Шепелев заявил, что честно вставал в свои «смены», но Екатерина тоже на автомате просыпалась. В итоге ночью не спали оба родителя.

«Я тоже просыпаюсь всякий раз, когда сын плачет. Но только я делаю это так медленно, так долго свешиваю ноги с кровати, что пока это произойдет, Катя успевает его накормить, переодеть и уложить. Короче, эту битву я безнадежно проигрываю». Дмитрий Шепелев

Напомним, что у Дмитрия Шепелева есть еще старший сын — восьмилетний Платон. Его мама певица Жанны Фриске, к сожалению, уже ушла из жизни.

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