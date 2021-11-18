Придраться не к чему! Бородина примерила тренч — вечную классику вслед за Алсу, но не допустила ее ляп

Ранее стилист Алсу Арна нашла модный недочет в образе жены бизнесмена Яна Абрамова. Ведущая проекта «Дом-2» повторила аутфит певицы, но провела работу над ошибками в луке.

Ксения Бородина слывет первой модницей и не зря! Вслед за Алсу ведущая проекта «Дом-2» примерила тренч с принтом «гусиная лапка» — вечную классику. Однако в отличие от жены бизнесмена Яна Абрамова, светская львица сумела обойти все модные недочеты.

Ранее эксперт портала Teleprogramma.pro Алсу Арна нашла ляп в аутфите поп-дивы. Возлюбленная Абрамова сделала слишком много акцентов на нижней части туловища — в зоне щиколотки. В частности, певица Алсу прогадала с обувью, надев ботинки. А вот Бородина сделала все абсолютно верно, как советовала стилист, примерив кроссовки.

«Алсу умело растворилась в толпе, подобрав ничем не примечательный лук. Из плюсов — такой аутфит безусловно комфортный. Но есть и недочеты, к примеру, слишком много акцентов в нижней части. Ботинки, джинсы с подворотами, длина пальто — все это в зоне щиколоток», — уточнила имидж-стилист, посоветовав подобрать к пальто именно кроссовки.

Так, к примеру, поступила Ксения Бородина. Правда, ведущая проекта «Дом-2» не стала разбавлять образ аксессуарами — модными очками, сумочкой или шарфиком.

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