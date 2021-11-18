Стриженова в переливающейся юбке в пол и бархатном жакете впервые привела внука на бал

Телеведущая посетила бал дебютанток Tatler с мужем и дочкой Сашей, которая получила новую работу.

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. Она ведет две передачи, а также порой — концерты. Примечательно, что Екатерина часто появляется на светских раутах.

Она не скрывает, что старается хорошо выглядеть в 53 года. Зачастую телеведущая носит наряды, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова. Обычно на публике она появляется с мужем Александром.

Но на днях в Москве состоялся бал дебютанток Tatler. На мероприятии собралось много звезд: Стеша Маликова, Яна Рудковская, Филипп Киркоров с детьми, Марина Зудина и другие известные персоны.

Стриженова предстала на балу в переливающейся блестящей юбке макси и бархатном жакете. Ее муж был в смокинге, а вот младшая дочка Саша выбрала золотистое пышное платье. В костюме был и маленький внук артистки Петя.

«Пандемия прервала традицию, но спустя два года в доме Пашкова 10-й юбилейный бал Tatler состоялся! Александра впервые стала частью команды Tatler. Ее взяли на стажировку в журнал, а Петя Петрович впервые вышел в свет», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие одарили комплиментами Стриженову и ее дочку с внуком. «Ваша дочка невероятной красоты девушка!», «Какие вы все красивые! Люблю вашу семью очень!», «Вы такие классные! Особенно маленький джентельмен», «Ваш внук Петр копия своего отца. Славный мальчик», «Приятно на вас смотреть! Вы такие все красивые, достойные!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.