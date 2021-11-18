«Русалка на концерте у дельфина?»: Наташа Королева лихо подпевала Игорю Николаеву, намекнув, что помнит его хиты

Украинская дива получила большое удовольствие от шоу, оказавшись в зрительском зале, а не на сцене.

В Stories микроблога Наташа Королева поделилась свежими кадрами, побывав на концерте Игоря Николаева. Многие считали, что экс-супруги не общаются между собой, подозревая, что украинская дива затаила обиду на композитора. Однако певица лихо подпевала артисту, находясь в зрительском зале, давая понять, что до сих пор помнит все его хиты. Королева не скрывала, что насладилась концертом, она приятно провела время, слушая любимые песни.

Кстати, украинская дива едва могла усидеть на месте. Она так и рвалась на сцену. Интересно, знал ли сам Игорь Николаев, что в зале находилась его бывшая жена. Может именно для нее он пел давно забытые хиты.

«Дельфин и русалка — сюжет этой песни

Твоя подсказала гитара

Дельфин и русалка они, если честно,

Не пара, не пара, не пара», — подпевала композитору Наташа, дав понять, что все еще помнит эти хиты, которые гремели из каждого утюга.

Позже Игорь Николаев исполнил еще одну свою песню, которую, как считают многие поклонники, он посвятил именно Наташе Королевой.

«Первая причина — это ты

А вторая все твои мечты

Третья — это все твои слова

Я им не поверил едва», — задушевно пел бывший муж Королевой, растрогав до слез даже ее саму. «Русалка на концерте у дельфина?», «Вот так парочка — неожиданно! И талантливо», «Скучаем по вашему дуэту», «Натали, вас прямо-таки тянет на сцену», «А Игорек знал, что в зале его бывшая женушка?», «Главное, чтобы Тарзан не увидел», — шутят фолловеры.

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