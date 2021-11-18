Вместо турецкого платка шапочка бини! Пелин Карахан в горчичном свитере и ботинках «челси» побывала на пикнике

Пелин Карахан вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем и двумя сыновьями: Али Демиром и Джаном Эюпом поселилась за городом. Актриса обосновалась в роскошном особняке с балконами, террасой в сад и бассейном. В коттедже Пелин есть даже художественная мастерская, где хозяйка дома пишет свои картины. Также экранная дочь султана Сулеймана и Хюррем султан любит проводить время на свежем воздухе. Если Михримах султан часто прогуливалась по дворцовому саду, то Пелин не прочь сходить и в лес.

Свой уикенд актриса из турецкого сериала «Великолепный век» провела на природе, насладившись чашечкой кофе и грецкими орехами на пикнике.

Для прогулки Пелин выбрала апельсиновую шапочку бини, горчичный свитер с принтом в виде ромбиков, потертые светло-голубые джинсы-бойфренды и ботинки «челси» с вязаными носками.

«А Михримах носила только платки с тиарой», «В такой простой одежде нашу султаншу и не узнать», «Как приятно видеть счастливую улыбку! Просто прелесть», «Сразу видно дочка Хюррем султан», «Даже в такой одежде можно принять за султаншу», «Какой уютный образ, просто загляденье», «Одета с большим вкусом, никакой помпезности», — пишут фолловеры.

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