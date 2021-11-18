«Устроила сквозняк меж бедер»: Бузова нелепо «растопырила» ноги, забыв про трусики

Многие поклонники экс-ведущей проекта «Дом-2» поверили, что звездная блондинка позировала без белья в слишком тесном платье с пикантным вырезом сзади.

Ольга Бузова удивила поклонников свежим сексапильным бьюти-кадром. На фото экс-ведущая проекта «Дом-2» позировала в изящном монохромном атласном платье с пикантным вырезом сзади. Так, певица «случайно» сверкнула гром-бедрами, намекнув, что под такой тесный наряд сложно было бы подобрать белье.

Многие поклонники и вовсе подумали, что экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна позировала без трусиков. От этого снимок поющей телеведущей стал еще более «горячим». Сама же Бузова на расспросы фанатов не ответила. Кстати, нашлись и те, кто вообще едва узнал певицу из-за фотошопа.

«Кого хочет обмануть? Сзади-то зеркало», «Мне кажется, что она «забыла» про трусики, под такое тесное платье даже бесшовное белье не наденешь, будет видно!», «Оля, опять без трусиков?? Ну сколько можно», «Лишь бы голышом по светским тусовкам скакать, ну прям как стрекоза», «Отражение в зеркале вас выдает, ножки растопырила так, если бы бельишко надела, оно бы просвечивалось сквозь шелковую ткань», «Пикантно, если под платьем у Оли и правда нет трусиков», «Горячая малышка», «А зачем ей белье? И так хороша», «Дава, небось, поперхнулся», «Сзади ноги некрасиво смотрятся из-за этого выреза на платье», «Устроила сквозняк меж бедер», «Если только проветрить?» — шутили фолловеры.

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