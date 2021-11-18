«Перед выходом давали список с гостями»: Мартиросян вспомнил времена, когда был на Comedy Club

Шоумен Гарик Мартиросян в эфире проекта «День со звездой» вспомнил, как выходил на сцену Comedy Club.
«Нам перед выходом давали список с гостями. Мы, когда выходили с Волей и читали гостей из зала, то я тогда многое узнавал, что происходит в мире. Этот художник, это какая-то новая группа. Эти сняли фильм ребята. Выходит сериал на ТНТ».
По словам Мартиросяна, у каждого человека есть в жизни определенные привычки. «У меня есть привычка слушать музыку, играть на инструментах, играть в шахматы, смотреть футбол или писать с утра до вечера юмористические сценарии. Ну меня не привлекают документальные фильмы в «Ютубе», — заявил Гарик Мартиросян.
Напомним, что Гарик Мартиросян несколько лет назад покинул шоу Comedy Club. Сейчас он сосредоточен на других проектах.
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