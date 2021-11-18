«Доходят слухи, что недовольны условиями»: Мартиросян показал кабинет Харламова и Батрутдинова

Как отметил шоумен, именно здесь его коллеги придумывают свои миниатюры.

Шоумен Гарик Мартиросян в проекте «День со звездой» показал кабинет своих коллег Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, где они придумывают номера для своего популярного шоу «ХБ».

«Вот кабинет Харламова и Батрутдинова. Они здесь 15 лет занимаются творчеством. Делают «ХБ» и свои миниатюры. Вот здесь можете снимать все что угодно. Они не против». Гарик Мартиросян

Как отметил Мартиросян, все в кабинете сделано в современном стиле. «Сделано под винтажный лофт. Есть кондиционер, рабочий стол. Есть, где сидеть Батрутдинову. Есть, где лежать Харламову. Я думаю, что очень уютная обстановка. Я очень часто сюда захожу. Сидим и выдумываем номера. Не всегда все получается, конечно. До меня иногда доходят слухи, что они недовольны условиями», — заявил Мартиросян.

«Вся урна в презервативах. Ну е-мое! Вроде нормальные парни», — заметил ведущий проекта Денис Ковальский.

Напомним, что Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов делают популярное шоу «ХБ». У них большая армия поклонников.

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