Алек Болдуин вообще не должен был стрелять в сцене, на съемках которой застрелил оператора

Об этом заявила ответственная за сценарий участница съемочной группы, подав иск к актеру.

После трагедии на съемочной площадке фильма Rust, когда Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора, на актера и других руководителей проекта посыпались судебные иски от участников съемочной группы.

Так, 17 ноября отвечающая за сценарий помощница Мэми Митчелл заявила суду, что роковая сцена, в которой Болдуин выстрелил боевым патроном, вообще не предполагала стрельбы по сюжету фильма.

«Алек Болдуин намеренно, без уважительной причины или оправдания, взвел курок и выстрелил из заряженного ружья, хотя сцена, которую предстояло снимать, не требовала стрельбы из огнестрельного оружия, — цитирует официальную жалобу женщины издание The Guardian. — Мистер Болдуин решил сыграть в русскую рулетку с заряженным ружьем, не проверив его и не заставив оружейника сделать это. Его поведение и поведение продюсеров были преднамеренными действиями или бездействием, без какой-либо уважительной причины или оправдания и с полным игнорированием последствий».

Митчелл заявила, что стояла всего в полутора метрах от Болдуина в момент выстрела и в результате испытала шок и психические страдания. За это она подала иск к исполнителю главной роли, специалисту фильма по оружию и продюсерским компаниям.

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Это случилось через неделю после того, как глава отдела освещения Серж Светной тоже подал иск, утверждая, что испытал «тяжелые эмоциональные потрясения, которые будут преследовать его вечно».

Юристы, занимающиеся этим громким делом, считают, что на съемочной площадке мог произойти саботаж. Правоохранители тем временем подтвердили, что на съемках вестерна обнаружились несколько боевых патронов, которые были там абсолютно не нужны.

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