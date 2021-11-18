«Я позвонил Гарику»: Денис Ковальский опроверг слухи о полном закрытии шоу «Игра» на канале ТНТ

Как отметил продюсер, он хочет, чтобы проект поскорее снова начал выходить в эфир.

Ведущий проекта «День со звездой» продюсер Денис Ковальский высказался о будущем шоу «Игра», которое выходит на канале ТНТ.

«Я позвонил Гарику. Официальная информация от ТНТ есть. Они ее несколько дней назад опубликовали. Мартиросян выложил пост у себя в Instagram». Денис Ковальский

Как отметил Ковальский, словам Мартиросяна можно верить. «Я хочу от себя пожелать, чтобы скорее восстановили это прекрасное шоу. «Игра» многим нравится. И пожелать всем удачи, чтобы все разрешилось», — заявил Денис Ковальский.

Напомним, что шоу «Игра» не выходит уже несколько недель на канале ТНТ. Причиной стала пандемия коронавируса. Шоу лишь приостановлено, но не закрыто.

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