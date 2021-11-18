Запрыгнул к маминому внуку на шею! Лиза Галкина пела а капелла, а Гарри покатался на спине у Дени

Дети Примадонны — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — пришли в восторг от того, что к ним в деревню Грязь приехал сын Кристины Орбакайте.

В одном из своих интервью Никита Пресняков признался, что двойняшки больше всего привязаны именно к его брату Дени. Юноша — частый гость в доме Примадонны в деревне Грязь. Он балует малышей подарками, придумывает для них игры, чувствуя себя с детьми легко и непринужденно. С досадой старший сын Кристины Орбакайте подметил, что двойняшки Гарри и Лиза часто путают его с младшим братом и иногда в разговоре даже называют Дени.

При этом Никита уточнил, что малыши не догадываются, кем он им приходится на самом деле. По словам певца, двойняшки бы запутались, если бы узнали, что такой взрослый парень их племянник.

Шоумен Максим Галкин в Stories микроблога «подловил», как радовались двойняшки Гарри и Лиза тому, что к ним в деревню Грязь приехал внук Аллы Пугачевой. Малыши тут же окружили Дени, он даже не смог зайти в гостиную. Прямо в холле Лиза, приплясывая на месте, стала петь а капелла, а Гарри и вовсе запрыгнул на шею к маминому внуку, с восторгом покатавшись у Дени на спине.

Даже шоумен Максим Галин потерял дар речи от увиденного. Дети забыли о том, что в холле стоял и их отец, который с умилением наблюдал за такой милейшей картиной. Что тут можно добавить? Двойняшки Гарри и Лиза очень привязаны к Дени. Видимо, они относятся к нему как к старшему брату. А ведь он приходится малышам племянником.

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