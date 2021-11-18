«У него такая магия»: Гарик Мартиросян назвал самого смешного юмориста на сцене за всю историю

Как отметил шоумен, неважно, кого играет этот человек.

Шоумен Гарик Мартиросян в эфире проекта «Один день со звездой» назвал самого смешного юмориста за всю историю.

«Про Харламова я молчу. Хочу признаться. Я об этом говорю каждый раз. Смешнее, чем Харламов, точнее, чем Харламов — нет никого вообще на сцене. Ну вот честно. Он выходит на сцену. У него такая магия в юморе. Он смешной». Гарик Мартиросян

Как отметил Мартиросян, вообще без разницы, что делает на сцене Гарик Харламов. «Неважно, кого он играет. Электрика, космонавта, японца — все. Мне сразу все смешно. Он живет в юморе», — заметил Гарик Мартиросян.

Напомним, что Гарик Харламов — одна из главных звезд на телевидении. Он уже много лет является резидентом «Камеди Клаб».

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