«Ножку кокетливо вперед, а руку на талию»: 72-летняя Пугачева в платье до колен покрасовалась в Грязи со счастливым Буйновым

Александр Буйнов поделился свежим домашним фото с Аллой Пугачевой. Певец, как и его супруга Елена Буйнова, побывал в гостях в замке в деревне Грязь. На вечеринке, к слову, также отметилась и Марина Юдашкина. Только вот среди гостей не было видно мужа бизнесвумен — модельера Валентина Юдашкина. Может быть, он не захотел позировать для памятных снимков в особняке Примадонны. Зато 71-летний Буйнов не упустил возможность покрасоваться на фото с Аллой Борисовной. Оба счастливо улыбались, давая понять, что рады встрече. Певец — давний друг семьи Примадонны.

Своих близких друзей в особняке Алла Пугачева встречала в изящном черном матовом платье с декором в виде молнии. Гости были очарованы аутфитом певицы. Она надела дизайнерский наряд выше колен, подчеркнув стройность фигуры. Ножку певицы кокетливо выставила вперед, а руку положила на узкую талию.

«В гостях у друзей. Как хорошо встречаться по поводу и без… Провели прекрасный вечер!» — поблагодарил за гостеприимный прием жену Максима певец. «Ну, Аллуся! Назвать ее бабушкой язык не поворачивается», «Ножку кокетливо вперед, а руку на талию», «Красавица! Точно знает секрет вечной молодости», «Рядом Буйнов аж сияет от счастья», «Еще бы! Сама Аллуся в гости позвала», — написали фолловеры.

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