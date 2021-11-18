«Святая вода»: Лилибет смогут покрестить в Великобритании только при одном условии

Герцоги Сассекские пока не подтверждают информацию о крещении дочери.

В эти дни принц Чарльз и герцогиня Камилла находятся Иордании с рабочей поездкой. После этого монархи отправятся в Египет, где проведут четыре дня.

Накануне они встретились с королем и королевой Иордании и посетили главные исторические объекты государства, в том числе побывали на реке Иордан. Express пишет, что Чарльз привезет с собой в Великобританию «святую воду». Это, по мнению издания, наводит на мысль о том, что Лилибет Диану могут крестить в Великобритании.

Напомним, дочь принца Гарри и Меган Маркл родилась 4 июня 2021 года. Герцоги Сассекские пока еще не подтвердили информацию о ее крещении.

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