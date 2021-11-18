«Погодите-ка! А трусы забыла?»: пассия Тимати со скомканным лоскутком на «одуванчике» вывалила весь интим на одном фото

Новая пассия рэпера Тимати в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники безустанно обсуждают «голые» пляжные снимки 19-летней киевлянки. Так, к примеру, Саша Дони позировала в дизайнерском купальнике, прикрыв свой «одуванчик» атласным лоскутком. Фанаты подруги музыканта так и не смогли понять, были ли на Саше трусики, или она все-таки натянула тонкую тряпицу.

«Это что у вас трусы?? Шторка какая-то на пилюльке», «Когда хочется похвастаться интимной стрижкой», «Проветривает свой цветочек??», «И правда, зачем трусы? Если можно кусочком атласной ткани прикрыться», «Срамота! Неужели, кому-то это может понравиться?», «Совсем не сексуально», «Бедра слишком узкие, как будто таз провалился куда-то в недра», «Погодите-ка! А трусы забыла?», «Уже не знает, как еще соблазнить Тимурика», «Тощая, простите! Откармливать надо», «Груди слишком большие для такой талии», — написали фолловеры.

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