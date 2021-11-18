«Увлажнила одуванчик?»: Клава Кока в стрингах-танга «проветрила бусинку», запрыгнув в воду

Клава Кока любит публиковать в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини. Певица то и дело позирует на пляже в сексуальных купальниках. Так, на одном из таких соблазнительных фото звездная блондинка запрыгнула в воду, оросив свои гром-бедра капельками. На Коке были белоснежные трусики-танга и тесный лиф от бикини, которым поп-дива стиснула свои упругие прелести.

«Кто это тут свою бусинку проветривает на морях-океанах??», «Хорошо устроились, лето круглый год! Хоть осенью, хоть зимой! Главное — деньги есть», «Теперь лето только за деньги, по крайней мере, пока не потеплеет и у нас», «Увлажнила одуванчик??», «Плескаются и плескаются! Хорошо живут», «На себе экономить не привыкла», «Купальник, как в клипе у Веры Брежневой», «Белое вас стройнит», «Тело стройное, идеальное!! Без торчащих ребер, как у этих инстадив», «Привлекательно», — написали фолловеры.

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