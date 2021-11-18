«У меня была невеста Аня»: Борис Корчевников нежно высказался о Сесиль Свердловой

Как отметил телеведущий, она очень «красивая девочка».

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нежно высказался о своей бывшей возлюбленной — актрисе Анне-Сесиль Свердловой.

«Я не помню, как выглядела балерина Матильда Кшесинская. Но у меня была невеста Аня. Она очень красивая девочка. Я очень любил ее кинопробы». Борис Корчевников

Как отметил Корчевников, Свердловой однажды предлагали роль Матильды Кшесинской в одной из картин.

«Аня, правда, отказалась сниматься, потому что этот фильм был ложью про Матильду Кшесинскую и Николая II. Матильда Кшесинская была легендарной женщиной», — заметил Борис Корчевников.

Напомним, что Борис Корчевников, которому 39 лет, до сих пор не женат. С Анной-Сесиль Свердловой они были вместе восемь лет.

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