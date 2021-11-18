Смотреть до конца: Пегова в бикини сверкнула выдающимся бюстом, когда любовалась на морской закат

Актриса как бы невзначай появилась в кадре.

Актриса театра и кино Ирина Пегова прибыла в Санкт-Петербург, чтобы выступить перед местной публикой. Но, судя по публикациям в Instagram, мыслями она еще в Турции, где совсем недавно отдыхала.

Новая публикация была посвящена закату над морем. Красивый цвет неба сливался на горизонте с уже погрузившимся в сон морем, и Пегова провожала уходящие отблески солнца, сидя на берегу.

В конце ролика Ирина появилась на видео, сверкнув пышными формами в бикини как бы случайно. Получился неожиданный, но эффектный 25-й кадр. Тот, кто смог досмотреть до конца, оказался вознагражден горячим зрелищем.

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