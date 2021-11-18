Лямка здесь для вида: новая пассия Тимати обтянула лоскутом черной кожи свой мясистый бюст

19-летняя длинноногая блондинка Саша Дони прославилась тем, что несколько раз была замечена в обществе рэпера Тимати. Девушка только что вернулась с Мальдив, где снова отдыхала с артистом.
По возвращении в холодный Киев Саша Дони захотела похвастаться своим шоколадным оттенком кожи и надела кожаный мини-топ на одной лямке.
Он едва прикрыл мясистый бюст сексапильной блондинки, а желаемого эффекта помог добиться жакет, который красотка скинула с плеч.
Дони не побоялась замерзнуть в таком прикиде и размеренно дефилировала по парковке, позируя при этом на камеру.
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