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Лямка здесь для вида: новая пассия Тимати обтянула лоскутом черной кожи свой мясистый бюст

Девушка демонстрирует свой мальдивский загар в прохладном Киеве, одеваясь в минимум вещей.

Лямка здесь для вида: новая пассия Тимати обтянула лоскутом черной кожи свой мясистый бюст
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

19-летняя длинноногая блондинка Саша Дони прославилась тем, что несколько раз была замечена в обществе рэпера Тимати. Девушка только что вернулась с Мальдив, где снова отдыхала с артистом.

По возвращении в холодный Киев Саша Дони захотела похвастаться своим шоколадным оттенком кожи и надела кожаный мини-топ на одной лямке.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Он едва прикрыл мясистый бюст сексапильной блондинки, а желаемого эффекта помог добиться жакет, который красотка скинула с плеч.

Дони не побоялась замерзнуть в таком прикиде и размеренно дефилировала по парковке, позируя при этом на камеру.

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