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«Цискаридзе очень громкий, скажу деликатно»: Родькин рассказал о знакомстве с артистом балета

Как отметил премьер Большого театра, ему сразу сказали, что из него получится хороший артист.

«Цискаридзе очень громкий, скажу деликатно»: Родькин рассказал о знакомстве с артистом балета
Денис Родькин. Фото: Globallookpress.com

Артист балета Денис Родькин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с педагогом Николаем Цискаридзе.

Денис Родькин и Николай Цискаридзе
Денис Родькин и Николай Цискаридзе. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Когда я пришел в Большой театр, то на меня обратил внимание легенда — Николай Цискаридзе. Я зашел в пятый зал, а он сидел там в идеальном шпагате. Я спросил: «Можно ли мне позаниматься на классе?» Мы начали заниматься.

Он стал делать мне замечания. Я чувствовал себя нужным. Потом я сделал прыжок, и он сказал, что никогда не видел такого при таком маленьком росте. Сказал, что из меня получится хороший танцовщик».

Денис Родькин

Как отметил Родькин, педагог — непростой человек.

«Цискаридзе очень громкий, скажу деликатно. Он кричит. Это нормально, мне кажется. Иногда для молодого артиста надо докричаться. Я не боялся его. Сразу поставил барьер и подумал, что все делается во благо», — заметил Денис Родькин.

Напомним, что Денис Родькин — российский артист балета. Он премьер Большого театра.

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Большой ТеатрДенис РодькинКанал "Россия 1"Николай ЦискаридзеПрограмма "Судьба человека"