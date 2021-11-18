«Цискаридзе очень громкий, скажу деликатно»: Родькин рассказал о знакомстве с артистом балета

«Когда я пришел в Большой театр, то на меня обратил внимание легенда — Николай Цискаридзе. Я зашел в пятый зал, а он сидел там в идеальном шпагате. Я спросил: «Можно ли мне позаниматься на классе?» Мы начали заниматься.

Он стал делать мне замечания. Я чувствовал себя нужным. Потом я сделал прыжок, и он сказал, что никогда не видел такого при таком маленьком росте. Сказал, что из меня получится хороший танцовщик».