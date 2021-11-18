«Я его призываю покаяться»: Руссо заявил, что Пригожину «нужно повернуться в сторону Бога»

Музыкант Авраам Руссо отреагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина, который собирается с ним судиться.

Как отметил Руссо, Пригожин просто потерял разум. Он готов судиться сегодня со всеми направо и налево. Руссо просто стыдно, что он когда-то стоял рядом с этим человеком. По словам певца, муж Валерии живет последние годы в страхе.

«Я его призываю покаяться, повернуться в сторону Бога. Только тогда ему придет помощь. Ему не хватает мира и добра внутри, он ненавидит всех и, к сожалению, подтягивает в свои игры свою жену. Они говорят, что якобы одели меня в свое время, чуть ли не сделали человеком. Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов». Авраам Руссо

Ранее Иосиф Пригожин говорил, что будет судиться с Авраамом Руссо. Музыкант считает, что в свое время продюсер объединился с бизнесменом Тельманом Исмаиловым, чтобы испортить ему жизнь, что им в итоге в какой-то мере удалось, сообщает «Собеседник».

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