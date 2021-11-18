Стринги впились в недра: Валя Карнавал продемонстрировала, что бывает, когда бикини не по размеру

Популярная певица и блогер сняла видео в малом купальнике.

Одна из самых популярных российских тиктокерш, 20-летняя Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, отдыхает на Мальдивах. Красотка взяла с собой целый чемодан купальников, поэтому каждое ее появление в Сети проходит в новом бикини.

По-видимому, из некоторых пляжных комплектов Валя выросла. Например, черное мини-бикини на пышных формах Карнавал превращается в микро и норовит слететь. Но девушка прочно завязала его на своих объемах так, что стринги надежно впились в недра.

С лифом дело обстоит пикантнее. Одно неловкое движение – и грудь окажется оголена, поскольку купальник едва прикрывает полушария. Девушка на видео продемонстрировала всю опасность ситуации.

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