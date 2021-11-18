«Любимый и уже родной»: Акиньшина сделала заявление на фоне слухов о романе с Козловским

После выхода на экраны фильма Данилы Козловского «Чернобыль», где он сыграл главную мужскую роль, а Оксана Акиньшина – женскую, поползли слухи об их романе. Актер оставил в США гражданскую жену Ольгу Зуеву и маленькую дочку, а сам вернулся в Москву. Там же живет и Оксана, хотя многие думали, что актриса до сих пор находится в Швейцарии.

В своем инстаграме Акиньшина опубликовала снимок, сделаны на фоне окна московской квартиры.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже три года как вернулась в Москву. А для вас «твой город» — где родились, где работаете, где живете?» — написала Акиньшина.

О личной жизни актриса не говорит. Неизвестно, развелась ли она с продюсером Арчилом Геловани или нет. Именно он увез Оксану три года назад в Швейцарию.

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