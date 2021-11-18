«Любовь, ну, может быть, еще морковь»: Борис Корчевников назвал только два синонима слову «секс»

Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостем была телеведущая Елена Ханга, смог вспомнить только два синонима слову «секс».

В какой-то момент Елена Ханга, которая вела программу «Про это» о сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной, спросила Бориса Корчевникова, какие синонимы слову «секс» можно говорить в прямом эфире.

«У меня только одно слово – «любовь». Ну, может быть, еще слово «морковь». Я даже на этом слове уже покраснел». Борис Корчевников

Ранее Елена Ханга рассказывала, что на съемки программы «Про это» прилетала специально в Москву из Нью-Йорка. Она честно призналась, что в те годы сильно не перерабатывала.

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