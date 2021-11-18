«Это свершилось»: жена Моргенштерна запустила собственный бизнес в центре Москвы

В конце августа Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Супруги пока не задумываются о детях, поэтому реализовывают себя в профессии. Накануне Дилара открыла собственный салон красоты в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Это свершилось. Сегодня я открыла свой собственный салон красоты. Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой — так, чтобы люди приходили в салон не из-за меня, а ради хороших мастеров, удобного расположения и адекватных цен», — написала Дилара.

Жена рэпера приглашает всех сделать в салоне ногти, брови и реснички.

Напомним, собственные салоны красоты есть и у других звезд шоу-бизнеса. Среди них Анна Дюза – экс-солистка группы Artik&Asti, Яна Рудковская и другие.

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