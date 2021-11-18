Необъятная грудь в мини-бикини: Пынзарь показала, какой секси-фигуры лишилась после похудения

Телеведущая ради «Дома-2» решилась постройнеть, хотя в полном теле ей было очень комфортно.

Весной этого года экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь очень сильно похудела. В общей сложности красотка сбросила 10 килограммов. Оказалось, что такие жертвы ради появления в кадре – девушку позвали на телепроект ведущей, и отказать она не подумала.

Сейчас Пынзарь хейтят за излишнюю худобу. Красотка часто получается сообщения типа «раньше было лучше». И подчеркивает: она это знает, поскольку ей было комфортно в пышном теле. Но и сейчас она вполне довольна собой.

Пынзарь напомнила подписчикам, как выглядела, когда была пышечкой. Она показала свое фото в мини-бикини, из которого ее необъятная грудь чуть было не выпрыгивала, а сочные бедра красиво обрамляли тесные трусики.

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