Звезда под прицелом камер: Клава Кока подчеркнула точеную фигуру корсетным топом поверх футболки

Певица Клава Кока любит эксперименты со стилем. Девушке, пожалуй, идут любые образы, и она, зная это, регулярно придумывает что-то новенькое на радость фанатам.

На этот раз Клава Кока позировала на камеру в футболке бейсболиста и модных широких джинсах, которые подвернула внизу. Имиджмейкер Марина Корабель заметила, что яркости образу придали правильные акценты.

«Яркий и динамичный образ получился за счет акцентов, таких, как футболка и поверх нее черный корсетный топ, розовых волос, и выразительного макияжа. А базовые синие джинсы и ботинки на низком ходу выступают как основа образа. Украшения в серебряном цвете гармонично завершают аутфит», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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