«Такой секси у меня образ!»: Яна Кошкина подразнила пышным бюстом в асимметричном платье

Актриса и телеведущая показала свой образ на съемку.

Звезда телеканала ТНТ Яна Кошкина с нового сезона стала ведущей музыкальной программы на Муз-ТВ. Красотка накануне отметилась на съемках новых выпусков и вышла в онлайн.

«Сегодня такой секси у меня образ! Один из четырех – мы отсняли четыре программы «10 секси с Яной Кошкиной», — похвасталась красотка.

Кошкина предстала в черном асимметричном платье на одно плечо, из декольте которого выглянул поделенный напополам пышный бюст красотки. Девушка заинтриговала другими своими образами, которые вскоре увидят телезрители.

Недавно, кстати, Яна Кошкина вернулась из продолжительного отпуска, который провела на Мальдивах и Сейшелах. Она приобрела красивый загар, которым с удовольствием щеголяет на съемках.

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