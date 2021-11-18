В блеске бриллиантов: Шубская похвасталась украшениями за миллионы рублей

Модель Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Пара живет в США и воспитывает двух сыновей. Накануне дочь Веры Глаголевлй отметила свой 28-й день рождения. Кадрами поделилась в своем инстаграме.

«Мы отметили мой 28-ой день рождения. Очень не хватало Александра Овечкина и Анны Нахапетовой. Спасибо всем за поздравления, пожелания и добрые слова! Мне очень приятно», — написала Шубская.

У Овечкина в этот день была игра, поэтому звездный хоккеист отправил жене букет цветов. А вот кто являлся автором дорогого подарка – кольца Bvlgari в виде змеи, стоимость которого составляет около 3,5 миллиона рублей, — Анастасия не уточнила.

Шубская похвасталась серьгами с бриллиантами, а также браслетами Cartier, каждый из которых стоит от трех миллионов рублей и выше.

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