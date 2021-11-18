«Не буду лукавить»: Тарасов признался, что планирует стать отцом еще раз

Недавно модель Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Малыша назвали Алексей. Теперь семья стала многодетной, но, как признался футболист, останавливаться на этом не собирается.

В своем инстаграме Тарасов ответил на вопросы подписчиков.

«Серьезно ли мы планируем малыша? Конечно! Не буду лукавить, появление третьего ребенка – это непросто. Но самое главное – терпение, любовь. А то, что вы не высыпаетесь, так это на определенный период, так что ничего страшного», — сказал Тарасов.

Напомним, Дмитрий и Анастасия растят двух девочек – Милану и Еву. Также у спортсмена есть 12-летняя дочь от предыдущего брака с Оксаной Пономаренко – Ангелина.

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