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«Не буду лукавить»: Тарасов признался, что планирует стать отцом еще раз

Пара воспитывает троих детей.

«Не буду лукавить»: Тарасов признался, что планирует стать отцом еще раз
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Недавно модель Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Малыша назвали Алексей. Теперь семья стала многодетной, но, как признался футболист, останавливаться на этом не собирается.

В своем инстаграме Тарасов ответил на вопросы подписчиков.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Скриншот: instagram.com/tarasov23

«Серьезно ли мы планируем малыша? Конечно! Не буду лукавить, появление третьего ребенка – это непросто. Но самое главное – терпение, любовь. А то, что вы не высыпаетесь, так это на определенный период, так что ничего страшного», — сказал Тарасов.

Напомним, Дмитрий и Анастасия растят двух девочек – Милану и Еву. Также у спортсмена есть 12-летняя дочь от предыдущего брака с Оксаной Пономаренко – Ангелина.

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