«Глупая девица»: Маша Распутина выгнала младшую дочь из дома

Младшая дочь Маши Распутиной, которая родилась в союзе с Виктором Захаровым, — Маша в последнее время сильно огорчает родителей. Она стала завсегдатаем ток-шоу, подралась со сводным братом в эфире программы Андрея Малахова, выносит подробности семейной жизни на публику.

Артистка решила применить к ней жесткие меры.

«У нас на территории коттедж, переселили ее в домик для гостей. Когда отец услышал от нее мат, да еще и на родителей, сказал: «Все, чтобы я тебя не видел больше. Пока не исправишься, будешь жить там». И что думаете? Пока исправления нет. Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — сказала Распутина в эфире YouTube-шоу «Лучше – правду».

Также Распутина призналась, что не знает, как себя вести и что делать.

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