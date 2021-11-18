«Хотите страшную тайну?»: Седокова едва вместила бюст в яркое платье с ошеломляющим декольте

Недавно Анна Седокова презентовала свой новый альбом Secret Soul. Кроме того, певица успевает заниматься развитием собственного бизнеса – линейкой одежды, а не так давно переехала жить за океан. Теперь же певица готовится к сольному концерту. Об этом она сообщила в своем инстаграме, опубликовав кадры, на которых исполняет песню.

На сцене Анна была в ярком платье с ошеломляющим декольте.

«Хотите расскажу страшную тайну? Кажется, это случилось. В самом начале декабря я дам своей сольный большой концерт. Да. Я. Дам. Концерт. Я знаю, вы ждали много лет. А я. Боялась. Нет, не сцены. Людей. Или призраков прошлого. 3 декабря я выйду на сцену», — написала Седокова.

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Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в прошлом году. Для артистки этот союз стал третьим и, похоже, самым счастливым. Певица души не чает в муже, который, к слову, младше ее почти на десять лет.

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