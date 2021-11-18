«Теперь чистенькая, свеженькая»: Клава Кока показала себя после похода в салон красоты

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока регулярно радует поклонников новыми хитами. На подходе очередной трек «Катастрофа», но девушка уже вовсю трудится над следующей композицией.

Для нового проекта красотка отправилась преображаться. Звезда сцены является клиенткой Влада Лисовца и признается, что доверяет свои образы только ему.

После преображения Клава Кока показала, что в результате сделала с собой. Она перед тем как сесть в кресло стилиста на минутку задумалась – цветные ей сделать волосы или привычный блонд. И выбрать ей помогли подписчики.

«Вот такая теперь чистенькая, свеженькая, летняя в холодной зиме», — показала себя красотка с белокурыми локонами и новой стрижкой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!