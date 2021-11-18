Будто трусы сползли: Ольга Бузова в платье-фартуке сверкнула резинкой на голом бедре

Ольга Бузова поспешила покинуть Стамбул, чтобы посетить день рождения своей давней подруги Марии Погребняк. Светская львица собрала самых близких в одном из ресторанов Москвы, и Бузова традиционно вошла в их число.

На празднество Ольгу Бузова нарядилась в оригинальное черное платье, спереди похожее на фартук. Наряд с асимметричной юбкой и вырезом до самого бедра открыл публике ногу красотки с оригинальным украшением – тоненькой подтяжкой и цепями из страз.

Подписчики наряд оценили. Многим оригинальное платье понравилось, кто-то посчитал, что девушка перепутала аутфит с кухонным фартуком, кто-то – что на ноге нижнее белье сползает, некоторые раскритиковали образ. В общем, равнодушными Бузова своих фолловеров вновь не оставила.

«Какой странный аксессуар на ноге. Или это деталь платья? Но впивается как-то», «Когда гостья затмила собой именинницу!», «Вы красотка и у Вас потрясающая фигура», «Наряды, как у девиц легкого поведения», «Сразу видно без трусов», «Оля, а на вас платье или фартук кухонный?», «Опять платье с голой п…», «Сколько фотошопа!», — комментируют люди.

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