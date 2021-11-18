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Просвечивают трусы и все остальное: новая пассия Тимати нарядилась в тонюсенький комбинезон цвета океана

19-летняя Саша Дони подчеркнула облегающей вещицей свои прелести.

Просвечивают трусы и все остальное: новая пассия Тимати нарядилась в тонюсенький комбинезон цвета океана
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Новая избранница рэпера Тимати Саша Дони продолжает привлекать к себе внимание публики. Девушка только что вернулась с отдыха на Мальдивах, где составила музыканту компанию, и, судя по всему, не хочет выпадать из информационного пространства.

На этот раз девушка привлекла внимание к своей рельефной фигуре необычным нарядом. Красотка примерила нежно-голубой комбинезон цвета океана, который подчеркнул все выпуклости Саши и даже больше: она оказался выполнен из слегка просвечивающей ткани и представил случайному взгляду трусы и кое-какие части тела.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Сама Саша Дони, напомним, не стесняется и более откровенных кадров. Красотка не раз показывала себя в мини-бикини и даже обнаженной, когда принимала солнечные ванны.

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