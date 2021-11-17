«Началось в колхозе утро»: Лолита Милявская без укладки и макияжа предстала на публике в своем естестве

Певица и ведущая шоу «Суперстар. Возвращение» Лолита Милявская вне себя от гнева на социальную сеть, заблокировавшую видео ее нового клипа.

Ведущая нового сезона телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение», актриса и певица Лолита Милявская записала видеообращение к своим подписчикам.

В пылу гнева она забыла сделать макияж и укладку. И предстала перед своей аудиторией в естественном виде.

Возмущенная Лолита ругалась на Instagram, заблокировавший два ее поста, в которых она презентовала новый видеоклип.

«Началось в колхозе утро! Приехала уставшая. После поезда еще умудрилась поспать. У меня был очень насыщенный график, включая день рождения, на котором даже напиться не удалось, потому что каждый день концерт или спектакль, — возмущенно поведала Лолита Милявская. — Сегодня релиз классного трека. Очень клевый клип. Мы его долго ждали. Выкладываю пост, его блокирует «Инстаграм». Обращаюсь к своим подписчикам: пожалуйста, поддержите меня, киньте ссылки. Клип называется «По-другому». Буду ждать. Когда разблокируют пост».

Лолита Милявская напрасно нервничала, соцсеть разблокировала ее пост и его дубль раньше, чем она записала видео без макияжа.

Поклонники позитивно отнеслись к новому клипу, так что, успех релиза обеспечен.

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