«Совсем скоро стану мамой»: беременная Лера Куденкова подчеркнула животик в монохромном наряде жемчужного оттенка

Жена шеф-повара Константина Ивлева призналась, что ей не верится в скорое появление малыша на свет.

Молодая жена известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу на телевидении Константина Ивлева Валерия Куденкова готовится впервые стать мамой.

Модель так вдохновлена интересным положением, что не может поверить в свое счастье скорого материнства.

«Каждый день я открываю для себя что-то новое и необычное в этом прекрасном периоде. Даже не верится, что уже совсем скоро стану мамой. Это же настоящее чудо!» — написала в микроблоге беременная Лера Куденкова.

Пост Лера Куденкова проиллюстрировала собственным снимком, на котором запечатлена во время посещения выставки.

Беременная жена шеф-повара Константина Ивлева для выхода в свет выбрала модный и сдержанный образ. Лера Куденкова предстала в монохромном наряде жемчужного оттенка.

Она сочетала удлиненный трикотажный свитер с юбкой, сделав акцент на животике с помощью контрастного черного ремешка. В тон к нему будущая мама подобрала сумочку и ботинки.

Напомним, на днях Константин Ивлев и Лера Куденкова сообщили поклонникам о грядущем пополнении в семье. Пара призналась, что очень счастлива предстоящему родительству.

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