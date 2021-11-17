«Куплена и перепродана»: мошенники украли московскую квартиру актрисы Аллы Клюки

Сейчас семья артистки в США и не может вернуться в Россию из-за пандемии.

Мошенники украли московскую квартиру Аллы Клюки. Об этом семья актрисы узнала случайно, когда им в Америку стали звонить соседи.

Актриса Алла Клюка, режиссер Владимир Морозов и их сын уехали работать в США в 2019 году. В Москве осталась единственная недвижимость. Соседи стали замечать, что в квартиру артистов приходят посторонние люди и сообщили об этом семье Клюки.

«Видимо, кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана», — рассказал КП адвокат семьи Григорий Прядко.

Супруги подозревают, что злоумышленники проникли в их квартиру и использовали документы для оформления договора купли-продажи. Уже составлено обращение в следственный комитет, которое подписали не только Клюка и Морозов, но еще их друзья и коллеги.

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