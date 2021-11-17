«У детей радость!»: Галкин заснял, как внук Пугачевой поет и веселится в замке с Лизой и Гарри

Муж Аллы Пугачевой показал, как Дени Байсаров проводит время с двойняшками.

Максим Галкин уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой. На днях они отпраздновали годовщину отношений. Влюбленные вместе уже 20 лет. Ранее Примадонна призналась, что не боится и будет спокойно стареть рядом с избранником.

Супруги растят двойняшек Лизу и Гарри. Малыши учатся во втором классе, но всегда находят время на игры. Обычно в гости в замок приходит Кристина Орбакайте или Никита Пресняков, но на этот раз к ним наведался Дени Байсаров.

Внук Пугачевой готовится к шоу, которое создал сам. А вот свободный вечер он провел у бабушки. Дени с радостью повеселился и даже спел с двойняшками. Лиза была в лосинах и толстовке.

«Дени заехал! У детей радость!» — признался Галкин.

Она танцевала и подпевала. Сын Орбакайте в черной одежде сидел на ступеньках. В какой-то момент он закинул Гарри на плечо и стал кружить в воздухе.

«Ты сам попросил», — отметил он.

Потом они продолжили петь, но Максим не узнал трек. Это оказался хит группы «Браво» — «Заполярный твист». Лиза была так увлечена, что не могла остановиться.

Поклонники восхитились идиллией, которая царит в замке. «Очень хорошенькие», «Как Дени вырос», «Чудесные детки», «Вот это голос у Лизы», «Крутая группа вышла», «Дени умеет играть с детьми», «Какие все дружные в этой семье», «Ой, как у вас весело», «Голосистые», «Классно! Лиза такая актриса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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