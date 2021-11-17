«Я не хочу быть злодеем»: Дуэйн Джонсон планирует стать новым Джеймсом Бондом

«Скала» рассказал о своих намерениях получить главную роль в фильме об агенте 007.

Дуэйн Джонсон захотел стать новым Джеймсом Бондом. Актер рассказал, что в 1967 году его дедушка Питер Майвиа принял участие в фильме об агенте 007 «Живешь только дважды». Майвиа сыграл роль злодея, а его звездный внук «замахнулся» на главную роль.

«Да, мой дедушка был злодеем Бонда в «Живешь только дважды» с Шоном Коннери. Очень-очень круто. Я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», – поделился актер в интервью Esquire.

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«Не время умирать» стал последним фильмом о Джеймсе Бонде для Дэниела Крейга. Актер добровольно покинул «бондиану» после 15 лет работы.

Всего вышло 25 фильмов о самом знаменитом агенте британской разведки. Кто станет новым Бондом, пока не известно.

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