«Душа моя на пилоне»: Светлана Ходченкова поразила телом балерины, делая па в балетной пачке и пуантах

Хрупкая и нежная актриса Светлана Ходченкова, судя по всему, сыграет роль балерины в новом фильме режиссера Резо Гигинеишвили.

Название картины пока держится в секрете, но тонкие намеки на нее появились в микроблогах обоих звезд — и актрисы Светланы Ходченковой, и режиссера Резо Гигинеишвили.

Светлана Ходченкова показала, как она в прозрачной балетной пачке и пуантах вполне профессионально делает несколько танцевальных па на паркете.

«У тебя тело балерины!» — отреагировала на Ходченкову в пачке актриса Анна Чиповская. «Но душа моя на пилоне», — ответила та.

Стоит напомнить, что Светлана Ходченкова действительно большая поклонница танцев на пилоне. Это очень сложный вид спорта и искусства, при котором от танцовщиц требуется виртуозное владение своим телом.

Плюс нужны еще выносливость, сила, грациозность. Весь это комплект в наличии у неподражаемой Светланы Ходченковой, которой предстоит предстать на экране в образе балерины.

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